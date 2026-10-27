Эксперт объяснила, в чём разница между активностью и полноценными тренировками

Все мы знаем, как важны не просто силовые нагрузки, а обычная активность в жизни без травм: поднять пакеты и не сорвать спину, играть с ребёнком в мяч и не получить вывих руки, просто идти и не переживать, что заболит поясница.Участница Альянса тренеров Evotren, специалист по ЛФК/АФК Евгения Жукова рассказала «Чемпионату», что, по определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии. Термин «физическая активность» относится к любым видам движений, в том числе во время отдыха, поездок в какие-либо места и обратно или в процессе работы или домашних дел.«Тренировка — это всегда про целенаправленную практику и адаптацию: мы что-то делаем, чтобы улучшить навык, укрепить организм или научиться лучше управлять своими ресурсами. Иными словами, активность — то, чем мы занимаемся в нашей обычной жизни каждый день. А тренировка — это работа с конкретными группами мышц», — объясняет эксперт.Чтобы повысить уровень своей физической активности, достаточно выбирать аналогичные варианты: подниматься пешком по лестнице вместо лифта, ходить пешком в магазин, вместо использования транспорта отдавать предпочтение пешим прогулкам.Если имеются особенности здоровья или жалобы в обычной жизни, следует включить в тренировочный процесс работу на укрепление мышц, а также профилактику заболеваний, связанных с возрастом и/или малоподвижным образом жизни.

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