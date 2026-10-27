Желающим дожить до 100 лет назвали семь продуктов долголетия

Врач Даршан Шах назвал семь продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе человека, желающего дожить до 100 лет.Главными продуктами долголетия врач считает рыбу, особенно жирных сортов, а также листовую зелень. По его словам, в рыбе есть белок, незаменимые жирные кислоты и витамин В12, а зелень ценится за высокое содержание веществ, нужных для сердца, сосудов, мозга и борьбы с воспалением.Также Шах рекомендовал как минимум один раз в неделю есть фасоль. Он уточнил, что она не только содержит много полезных веществ, но и не вызывает сильных скачков сахара в крови. Кроме того, она положительно влияет на работу кишечника. Еще одним обязательным продуктом в диете долгожителей врач считает чернику и другие ягоды. «Они могут снизить риск развития хронических заболеваний, увеличить потребление клетчатки и укрепить сердце, пищеварительную систему, работу мозга и иммунную систему», — объяснил Шах.Кроме того, в список продуктов, которые всегда должны быть на кухне, специалист посоветовал включить любые орехи, разнообразные цельнозерновые продукты и натуральные йогурты без сахара.

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