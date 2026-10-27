Офтальмолог Лобан развеяла миф о лечении близорукости отказом от гаджетов

Отказ от смартфонов и других гаджетов не поможет избавиться от близорукости и других нарушений рефракции, потому что болезни такого типа — это стойкое анатомическое изменение, которое требует глубокой коррекции. Об этом ТАСС рассказала врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии им. ак. В. Н. Ярыгина ИБПЧ Пироговского Университета Элина Лобан.«Отказ от гаджетов не позволит избавиться от близорукости и других нарушений рефракции. Сформировавшаяся аномалия рефракции представляет собой стойкое анатомическое изменение, которое не регрессирует при изменении зрительных привычек и требует полноценной оптической коррекции или хирургического лечения (лазерная коррекция зрения), восстановления глазных структур», — сказала она.Лобан добавила, что в условиях неизбежной цифровой среды важно не бороться с гаджетами, а соблюдать грамотную зрительную гигиену, уделяя особое внимание детскому возрасту: именно в период активного роста глаза некомпенсированные нагрузки вблизи становятся главным фактором риска необратимого ухудшения зрения. Отфальмолог рекомендовала двухчасовые прогулки в светлое время суток, так как выработка дофамина тормозит рост глазного яблока. Помимо этого, важно соблюдать правило «20–20–20»: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотря вдаль на 20 футов (около 6 м).

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