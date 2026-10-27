Названо главное правило сбора аптечки в путешествие
По словам специалиста, набор лекарств для путешествия во многом зависит от страны, в которую едет человек, и от наличия у него хронических заболеваний. Чтобы ничего не упустить, Энао рекомендовал перед путешествием посетить врача и взять у него рецепт на нужные препараты. При этом важно, чтобы в нем было указано их международное название, так как торговые наименования в разных странах отличаются и их не всегда легко приобрести.
Кроме того, по словам врача, в поездках всегда могут пригодиться обезболивающие и жаропонижающие средства, бинты, антисептик, растворы для пероральной регидратации и антигистаминные препараты. Различные БАДы, травы, пребиотики он назвал неэффективными, поэтому брать их с собой необязательно. «Храните лекарства в оригинальных упаковках с этикетками, перевозите их в ручной клади, а не в багаже», — заключил медик.
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