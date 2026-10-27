Врач Неронов: полностью отказываться от употребления конфет неправильно

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал неправильным решение полностью отказаться от конфет – с их употреблением связан позитивный психологический эффект.По словам врача Неронова, контролировать количество сахара в рационе полезно, однако лучше обходиться без чрезмерности. Специалист рассказал о неожиданной пользе конфет. В небольших порциях качественное лакомство вполне уместно в рационе, убежден эксперт.Например, отметил Неронов, конфеты могут быть полезными как активатор позитивных эмоций, они часто ассоциируются у людей с детской радостью. При их поедании повышается уровень серотонина и других нейрокомпонентов, ответственных за расслабление и хорошее настроение.«Отказываться от употребления конфет вообще – это неправильно, а вот одна-две конфеты в день, два-три раза в неделю для улучшения настроения это безопасно, вкусно и приятно», - поделился своим мнением врач с РИАМО.Неронов добавил, что конфеты не следует употреблять на голодный желудок, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови. Лучше всего есть их как десерт, то есть, после основных блюд.Врач посоветовал не употреблять конфеты ежедневно и не злоупотреблять их количеством.«Чрезмерное употребление любого продукта всегда негативно отражается на организме, это относится и к конфетам», – резюмировал он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки