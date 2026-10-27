Гастроэнтеролог объяснил, что полезнее на завтрак — яйца или каша

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал «Чемпионату», что яйца и каша дают организму разные питательные компоненты, поэтому сравнивать их только по принципу «что полезнее» не совсем корректно. Яйца в первую очередь обеспечивают полноценным белком и жирами, а крупы — углеводами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. На сытость и обмен веществ влияет не только сам продукт, но и размер порции, способ приготовления и весь состав завтрака.«Белково-жировой завтрак обычно насыщает надолго: белок способствует поддержанию сытости и необходим для мышечной ткани, а жиры замедляют опорожнение желудка. Каша, особенно из цельного зерна, является источником сложных углеводов, которые постепенно обеспечивают организм энергией. Благодаря пищевым волокнам такая еда также может хорошо насыщать и поддерживать нормальную работу кишечника. Поэтому утверждать, что яйца «ускоряют метаболизм», а каша, наоборот, его замедляет, неправильно: обмен веществ зависит от общей калорийности рациона, состава питания, физической активности и других факторов», — говорит врач.Белковый завтрак может быть особенно удобен тем, кто долго не хочет есть после пробуждения или стремится увеличить количество белка в рационе. Он также хорошо подходит после утренней физической активности. Каша, в свою очередь, может быть комфортным вариантом для тех, кому утром нужна энергия перед рабочим днём или тренировкой. При этом людям с нарушением углеводного обмена важен не отказ от каши как таковой, а выбор цельнозерновых круп, размер порции и отсутствие большого количества сахара.Оптимальный вариант для многих людей — не выбирать между яйцами и кашей, а сочетать их. Хорошо сбалансированный завтрак может включать порцию каши из цельного зерна, одно-два яйца, овощи или несладкие фрукты и при необходимости небольшое количество орехов или семян. Такая комбинация объединяет белок, сложные углеводы, клетчатку и жиры и обычно обеспечивает более полноценный приём пищи, чем отдельная тарелка каши или только яйца.При приготовлении яиц одна из распространённых ошибок — жарить их в большом количестве масла или регулярно сочетать с беконом, колбасой и другими переработанными мясными продуктами. Более нейтральные варианты — варка, запекание или приготовление на сковороде с небольшим количеством масла. Кашу не стоит превращать в десерт: большое количество сахара, сладких сиропов и жирных сливок значительно меняет её питательную ценность. Лучше использовать ягоды, фрукты, орехи или семена для вкуса и разнообразия.

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