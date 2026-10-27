Назван идеальный пульс здорового человека
Доронин назвал пульсом здорового человека 60-90 ударов в минуту.
«Если у вас постоянно, даже в покое, пульс за 100, наверное, надо проверить себе щитовидную железу. Прежде всего, это может быть йодная недостаточность, может быть, аутоиммунный тиреоидит (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы)», — предупредил он.
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