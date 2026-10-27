Назван идеальный пульс здорового человека

Врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин рассказал, какие показатели считаются идеальным пульсом здорового человека. Его слова приводит РИА Новости.Доронин назвал пульсом здорового человека 60-90 ударов в минуту.«Если у вас постоянно, даже в покое, пульс за 100, наверное, надо проверить себе щитовидную железу. Прежде всего, это может быть йодная недостаточность, может быть, аутоиммунный тиреоидит (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы)», — предупредил он.

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