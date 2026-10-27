Психиатр назвал главные отличия СДВГ от обычного истощения

Симптомы, которые в соцсетях нередко называют проявлениями синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могут встречаться при обычном эмоциональном истощении или депрессии. В разговоре с «Лентой.ру» психиатр многопрофильной клиники «К+31» Запад, кандидат медицинских наук Мария Кайдан назвала главные отличия двух этих состояний.«Прежде всего, важно понимать, что СДВГ относится к расстройствам нейроразвития, тогда как истощение же может возникать по разным причинам, в том числе на фоне длительных перегрузок, нарушений сна и психических расстройств», — заявила Кайдан.При этом, по словам врача, симптомы СДВГ и истощения очень похожи. К ним она отнесла трудности с концентрацией и ощущение эмоциональной нестабильности, перепадов настроения. Но при СДВГ эти трудности не проявляются в какой-то определенный момент жизни или ситуации, они сопровождают человека многие годы, начинаясь именно в детском возрасте, рассказала психиатр. В то же время истощение или выгорание, как правило, проявляется в сознательном возрасте, после значительных перегрузок, переживаний на работе.Кайдан обратила внимание и на то, что при СДВГ внимание человека «избирательное», поэтому он гиперфокусируется на чем-то интересном и не может сконцентрироваться на рутинных задачах и действиях. При истощении же внимание слабеет равномерно и возникает апатия к абсолютно всем процессам жизни и работы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки