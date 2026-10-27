Назван способ избавиться от боков за 30 дней
Марафон рассчитан на ежедневные занятия с одним днем отдыха на пятый или шестой день. Первым выполняется ягодичный мост. Упражнение делают лежа на спине: ноги сгибают в коленях, руки оставляют вдоль тела, на выдохе поднимают таз, а на вдохе плавно опускают.
Далее следуют упражнения из положения на четвереньках. В «пожарном гидранте» ногу поднимают в сторону на выдохе и опускают на вдохе, выполняя по 10 повторений каждой ногой. В упражнении «ослик лягается» ногу поднимают вверх и назад, также делая по 10 повторений на каждую сторону. Двигаться следует медленно.
Завершает комплекс классические приседания. Нужно встать прямо, поставить ноги на ширину плеч, на выдохе опуститься в присед, а на вдохе вернуться в исходное положение. Упражнение выполняют около 10 раз; колени должны двигаться в направлении носков, а спина — оставаться ровной.
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