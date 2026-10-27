Врач Королева: пропаренный рис полезен нервной системе как источник витаминов группы B

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе пропаренного риса для неврологического здоровья.Врач Королева заявила в комментарии для «Москва 24», что пропаренный рис полезен нервной системе как богатый источник витаминов группы B. Специалистка отметила, что при пропаривании из оболочки риса, чрезвычайно насыщенной витаминами комплекса B и минеральными веществами, эти компоненты переходят во внутреннюю часть. Получение данных витаминов из пищи играет большую роль в поддержании здоровых функций нервной системы с возрастом.«Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства», - предупредила врач Королева.Эксперт добавила, что приготовление пропаренного риса требует предварительного замачивания и последующего тщательного промывания крупы. Таким образом в продукте снижается содержание его углевода – крахмала, которому присущ высокий гликемический индекс. Именно употребление этого типа углеводов обычно бывает связано с появлением гипергликемии и лишнего веса.Маргарита Королева порекомендовала употреблять рис, сочетая с зеленью и некрахмальными овощами. Если есть рис без овощей, содержащих много клетчатки, можно пострадать от запора. Привычка употреблять рис без дополнительной порции клетчатки особенно вредна для пищеварения пожилых людей, подчеркнула эксперт.

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