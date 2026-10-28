Биолог рассказал о появляющихся за 10 лет до первых симптомов маркерах рака

В анализе крови, взятом за десять лет до первых симптомов рака, можно увидеть маркеры заболевания, заявил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.Он прокомментировал недавнее исследование оксфордских ученых, которые изучили, почему у одних мужчин рак простаты развивается стремительно, а у других годами остается вялотекущим. В рамках проекта EPIC (Европейское проспективное исследование рака и питания) были изучены образцы крови 982 мужчин, у которых впоследствии был диагностирован рак простаты, их сравнили с образцами 1573 здоровых участников из контрольной группы.В каждом образце ученые измерили уровень более 6000 различных белков, а наблюдение за участниками велось на протяжении 16 лет. Это позволило найти те биологические маркеры, которые сигнализировали о будущей болезни задолго до ее клинического проявления. Ключевым открытием стало разделение белковых маркеров на две группы, соответствующих разным сценариям развития болезни.К первой группе, где предупредить рак можно было за 15+ лет, были идентифицированы 12 белков, связанных с самим фактом развития рака простаты в отдаленном будущем. Как указали специалисты, самый примечательный из них — GZMK — фермент, который вырабатывается иммунитетом для уничтожения аномальных клеток. Если этот белок есть в крови, то иммунная система может пытаться сдерживать опухоль задолго до того, как болезнь станет заметной.Ко второй группе — можно предупредить рак за 10+ лет — отнесли маркеры агрессии. Группа из 7 белков связана с развитием агрессивных, опасных для жизни форм рака. Основным среди них назвали ANKRD1, который стабильно ассоциировался с метастазами и летальным исходом. Более того, уровни белков, кодируемых известными «драйверными» генами рака (ERBB3, KRAS, NRAS), также были связаны с агрессивными опухолями, которые диагностировали примерно через 10 лет.«Ценность открытия заключается в понимании механизмов. Исследование показывает, что агрессивный рак простаты — это не просто внезапно возникшая опухоль, а результат биологических изменений, которые можно обнаружить за годы до клинических проявлений», — говорится в публикации.

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