Перечислены правила безопасного для здоровья разогревания еды

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Ванесса Коффман рассказала, как безопасно для здоровья разогревать еду. Правила она перечислила в беседе с Real Simple.«Многократное разогревание остатков не делает их автоматически небезопасными для употребления в пищу. Оно может повлиять на качество продуктов, но гораздо большую проблему с точки зрения безопасности пищевых продуктов представляет то, как долго скоропортящиеся продукты остаются при комнатной температуре», — отметила Коффман.Доктор добавила, что скоропортящиеся продукты, как правило, можно хранить только два часа при температуре до 32 градусов по шкале Цельсия.«Если вы готовите картофельное пюре и оставляете его на столе на час, пока не поужинаете, то вы уже израсходовали один час из двухчасового периода. Если охладите картофель, разогреете его на следующий день и оставите еще на час, значит, двухчасовой срок его хранения истек, и его следует выбросить», — объяснила Коффман.Если снова и снова разогревать остатки, можно потерять счет времени, которое еда провела при комнатной температуре, предупредила эксперт. Она рекомендовала разделить остатки на более мелкие порции и хранить в холодильнике то, что не будет съедено сразу. Коффман также призвала разогревать только то количество, которое точно съедят.При температуре выше 32 градусов по шкале Цельсия время годности скоропортящихся продуктов при комнатной температуре сокращается до часа, добавила доктор. Кроме того, Коффман порекомендовала выбрасывать все несъеденные продукты, которые пролежали в холодильнике более трех дней.

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