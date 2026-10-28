Врач предупредил об опасных для сердца ошибках

Ошибки после интенсивных физических нагрузок могут создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с невыявленными заболеваниями сердца, заявил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин. Об этом он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».Самой распространенной ошибкой Кокин назвал резкую остановку сразу после интенсивной нагрузки. «Во время тренировки мышцы помогают крови возвращаться к сердцу, а при внезапной остановке этот механизм отключается, что может привести к резкому снижению артериального давления, головокружению и даже обмороку. После тяжелой тренировки важно постепенно снижать интенсивность нагрузки и уделить несколько минут спокойной ходьбе», — объяснил кардиолог.Еще одна частая ошибка — игнорирование питьевого режима, добавил специалист. Он предупредил, что обезвоживание делает кровь более густой, увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает нагрузку на сердце. Не менее опасно тренироваться «через боль», особенно если появляются сдавливающая боль в груди, выраженная одышка, нарушения сердечного ритма или головокружение. Кокин подчеркнул: такие симптомы требуют немедленного прекращения нагрузки и обращения к врачу.Также, по словам доктора, негативно влияют на сердце и попытки закрепить результат тренировки посещением сауны или употреблением алкоголя. И то, и другое усиливает обезвоживание и может вызвать резкие колебания артериального давления.

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