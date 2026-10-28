Врач Давидян: вода с лимоном и энергетики разрушают эмаль зубов

Энергетики, сладкие газировки, вода с лимоном, спортивные изотоники и алкогольные напитки сильнее всего разрушают эмаль зубов, рассказал «Газете.Ru» стоматолог, ортодонт-имплантолог, главный врач Avroraclinic, профессор Арам Давидян.«Одни из наиболее агрессивных — энергетические напитки. Причем дело вовсе не в кофеине, который принято считать главным вредным компонентом энергетиков. Для зубов гораздо существеннее содержащиеся в них кислоты. Они придают напитку характерный вкус и позволяют поддерживать его свойства. Исследования показывают, что некоторые энергетики способны вызывать выраженные изменения поверхности эмали. Отсутствие сахара ситуацию принципиально не меняет: напиток может не содержать ни грамма сахара, но оставаться достаточно кислым, чтобы повреждать зубы», — рассказал доктор.Следом идут сладкие газированные напитки, прежде всего кола и различные лимонады: кислоты воздействуют непосредственно на эмаль, а сахар создает благоприятные условия для бактерий, участвующих в развитии кариеса, говорит доктор.«Не менее интересная ситуация с фруктовыми соками. Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, ананасовый соки содержат органические кислоты, способные воздействовать на эмаль. Причем свежевыжатый сок далеко не всегда безопаснее пакетированного. Натуральность продукта не отменяет его кислотности. В некоторых лабораторных исследованиях отдельные фруктовые напитки демонстрировали даже более выраженное воздействие на зубные ткани, чем газировка. Поэтому привычка начинать каждое утро с большого стакана кислого сока заслуживает внимания, особенно если зубы уже чувствительны», — рассказал доктор.Отдельно врач выделил популярную привычку пить воду с лимоном в течение дня. Несколько ломтиков лимона превращают обычную воду в кислый напиток. Если пить ее небольшими глотками на протяжении нескольких часов, зубы будут регулярно подвергаться воздействию кислоты.«В зоне риска находятся и спортивные напитки — изотоники. Их употребляют для восполнения жидкости и электролитов во время интенсивных физических нагрузок. Но некоторые из них содержат значительное количество кислот. Не стоит забывать и об алкогольных напитках, прежде всего вине и некоторых коктейлях. Вино обладает естественной кислотностью, а коктейли нередко содержат еще и фруктовые соки, сиропы или газировку. Однако при оценке риска имеет значение не только состав, но и частота употребления», — заключил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки