SR: клюквенный сок помогает подавить образование зубного налета

В последние годы исследования подтвердили, что клюква может помочь предотвратить инфекции мочевыводящих путей (ИМП), используя традиционные знания, которые насчитывают тысячи лет, но которые часто вызывают споры в научных кругах.Теперь выяснилось, что те же самые соединения, которые делают клюкву эффективной против инфекций мочевыводящих путей, могут принести пользу совершенно другому аспекту здоровья человека – гигиене полости рта.В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые обнаружили, что употребление клюквенного сока, по-видимому, подавляет рост зубного налета, что может стать неожиданностью для некоторых.«Большинство людей считают клюквенный сок очень кислым, сильно кислым и сладким, и поэтому он может не оказывать положительного влияния на здоровье полости рта», — говорит детский стоматолог Кристин Ву из Университета Иллинойса в Чикаго. «Это исследование показало обратное».Клюква содержит соединения, называемые проантоцианидинами (ПАЦ), которые могут подавлять бактериальные инфекции. В случае инфекций мочевыводящих путей проантоцианидины, содержащиеся в клюквенном соке, могут затруднить прикрепление кишечной палочки к клеткам слизистой оболочки мочевого пузыря.Однако появляются данные, свидетельствующие о том, что проантоцианидины также могут помочь защитить полость рта, подавляя такие бактерии, как Streptococcus mutans, которые накапливаются в зубном налете, образующемся на зубах, и вырабатывают кислоты, способствующие развитию кариеса.Чтобы выяснить, могут ли проантоцианидины, содержащиеся в продаваемом в магазинах клюквенном соке, оказывать защитное действие, Ву и его коллеги провели небольшое исследование с участием восьми взрослых и 14 детей.В ходе рандомизированного перекрестного исследования участники в разные дни пробовали три разных напитка: чистый клюквенный сок, подслащенный клюквенный напиток, содержащий 27 процентов клюквенного сока, и воду в качестве контрольного напитка.На каждом этапе исследования участники воздерживались от гигиены полости рта в течение 24 часов, после чего у них брали мазок с одной стороны рта для выявления зубного налета.После первого мазка участники брали свой тестовый напиток, полощут им рот, а затем проглатывали. Через тридцать минут исследователи брали мазок с зубного налета с другой стороны рта участников.Когда команда впоследствии сравнила исходные мазки с мазками, взятыми после эксперимента с употреблением клюквенного сока, результаты показали, что употребление чистого клюквенного сока привело к снижению роста бактерий на 44 процента, при этом у детей-участников наблюдалось снижение на 33 процента по сравнению с исходными мазками.«Более значительное численное снижение, наблюдаемое у взрослых, может отражать возрастные различия в составе зубного налета, приводящие к различной восприимчивости к антимикробным соединениям, содержащимся в клюкве», — объясняют исследователи в своей статье. «Недавние исследования продемонстрировали явные возрастные различия в составе, разнообразии и численности микробиома полости рта, при этом различные микробные сообщества вносят вклад в развитие кариеса у взрослых и детей».Повторный рост бактерий зубного налета после воздействия подслащенного 27-процентного клюквенного сока был численно ниже, чем до воздействия, но разница не была статистически значимой.Помимо подавления роста бактерий, чистый клюквенный сок также значительно снизил выработку кислоты в зубном налете у участников исследования, что потенциально ограничивает вредное воздействие этих кислот на зубную эмаль.Хотя исследователи специально это не проверяли, они предполагают, что чистый клюквенный сок превзошел подслащенный клюквенный напиток благодаря более высокому содержанию проантоцианидинов, хотя для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.Стоит отметить, что это было очень небольшое исследование, и исследователи не измеряли, защищает ли употребление клюквенного сока участников от кариеса с течением времени, поскольку они измеряли только активность зубного налета и уровень кислотности во время эксперимента.Ещё один вопрос заключается в том, может ли высокая кислотность сока повредить зубы, хотя исследователи отмечают, что имеющиеся данные об эрозии зубов, вызванной кислыми напитками, противоречивы, и есть исследования, предполагающие, что употребление клюквенного сока может уменьшить эрозию дентина.Учитывая, что активность зубного налета и выработка кислоты являются двумя главными причинами кариеса, полученные результаты предоставляют предварительные доказательства того, что клюква может быть «функциональным продуктом», который приносит пользу для здоровья полости рта, выходящую за рамки базового питания.Ещё одним поводом для беспокойства может стать его кислый вкус: исследователи отметили, что низкое содержание сахара в клюквенном соке может ограничить его привлекательность для людей, особенно для детей.«В будущем включение в рацион некариесогенных подсластителей может улучшить его приемлемость без ущерба для безопасности или эффективности», — предполагают они.

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