Россиянам назвали частые признаки нехватки витамина А

Снижение зрения и сухость кожи могут указывать на нехватку в организме витамина А. Подробнее об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.При дефиците витаминов пациенты часто замечают изменение состояния кожных покровов. «При дефиците витамина А очень часто возникают проблемы с кожей, с ее состоянием — насколько она оптимально питается. Обычно это сухая кожа, склонная к повышенному раздражению любыми факторами и к аллергическим проявлениям», — заметил специалист.Он также указал, что частым симптом является ухудшение зрения в темноте — так называемая куриная слепота.Он призвал обязательно регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать недостаток витаминных веществ в организме, а уже после выбирать варианты восполнения дефицита.

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