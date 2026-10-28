Россиянам назвали частые признаки нехватки витамина А
При дефиците витаминов пациенты часто замечают изменение состояния кожных покровов. «При дефиците витамина А очень часто возникают проблемы с кожей, с ее состоянием — насколько она оптимально питается. Обычно это сухая кожа, склонная к повышенному раздражению любыми факторами и к аллергическим проявлениям», — заметил специалист.
Он также указал, что частым симптом является ухудшение зрения в темноте — так называемая куриная слепота.
Он призвал обязательно регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать недостаток витаминных веществ в организме, а уже после выбирать варианты восполнения дефицита.
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