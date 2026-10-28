Назван моментально избавляющий от судорог в ногах напиток

Диетолог Райан Гейгер назвала неочевидный способ избавиться от судорог в икроножных мышцах.

По словам Гейгер, моментально остановить судорогу в мышцах ног может употребление рассола.

«Некоторые считают, что этому способствуют электролиты, содержащиеся в натрии, но к тому времени, как они усвоятся, спазмы, скорее всего, уже пройдут. Возможно, секрет действия рассола в уксусной кислоте», — рассказала она.

Гейгер сослалась на исследования Гарвардской медицинской школы, показавшие, что всего 15 миллилитров рассола перед сном уменьшают ночные спазмы на 46 процентов. Подобным действием обладает и желтая горчица, добавила врач. Она привела данные другого исследования, доказывающие, что горчица тоже может прекратить спазм благодаря содержанию в ней уксусной кислоты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил gorizont в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь