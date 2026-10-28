Некоторые овощи призвали есть сырыми

Диетологи Лиза Эндрюс, Джулиана Крими и Триста Бест призвали есть некоторые овощи сырыми, чтобы получить от них больше пользы.Эндрюс порекомендовала есть сырой брокколи. Она отметила, что этот овощ богат антиоксидантами, фолиевой кислотой, витаминами А, С и К, а также кальцием, железом и калием. Она объяснила, что, благодаря содержанию этих элементов, брокколи защищает организм от рака, а также улучшает состояние кишечника, костей и сердца. «Брокколи теряет некоторые из антиоксидантов и витаминов, например, витамин С и фолиевую кислоту, в процессе приготовления», — уточнила диетолог.Крими же посоветовала есть в сыром виде свеклу. По словам специалистки, ее можно добавлять в салаты, каши и смузи. Она объяснила, что употребление свеклы в сыром виде помогает сохранить в ней антиоксиданты, а также витамин С и натуральные нитраты, полезные для здоровья кровеносной системы.Наконец, Бест порекомендовала употреблять сырым болгарский перец. Она объяснила, что в одном сыром красном болгарском перце содержится в два раза больше витамина С, чем в апельсине, и почти 20 процентов суточной дозы фолиевой кислоты. Кроме того, сладкий перец богат антиоксидантами, например, полифенолами. «Употребляя эти овощи в сыром виде, вы получите больше этих питательных веществ», — заключила диетолог.

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