Названы признаки необратимых последствий курения вейпов
«Эти симптомы могут проявиться и при длительном использовании вейпов, и при единичных случаях их употребления, особенно у подростков. При появлении данных жалоб необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — предупредила Сорочинская.
По словам специалиста, диагноз ПЛАВЭС-синдрома устанавливают при выявлении тяжелого неинфекционного поражения легких после исключения других возможных причин у пациентов, использовавших вейпы за три месяца до развития заболевания.
«То есть даже редкое использование вейпов может привести к тяжелому поражению легких, требующему в 30 процентах случаев проведения искусственной вентиляции легких и оставляющему после себя необратимые изменения легочной ткани», — добавила Сорочинская.
Ранее профессор Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал о 16-летнем подростке, у которого из-за курения вейпов повредилось 90 процентов легких. По его словам, внутренний орган будто бы залили жиром или маслом. При этом врач подчеркнул, что отказ от вейпов не всегда останавливает патологический процесс.
В России уже не первый год обсуждают полный запрет на продажу вейпов. В августе депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал «Ленте.ру», что механизм для этой меры уже создан — в июне регионам разрешили самостоятельно ограничивать распространение такой продукции. Парламентарий привел данные Минздрава, согласно которым почти 90 процентов употребляющих вейпы — несовершеннолетние, а 44,7 процента подростков 16–17 лет уже пристрастились к ним. При этом лишь 20 процентам подростков отказали в продаже.
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