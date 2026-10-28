Названы признаки необратимых последствий курения вейпов

Первыми признаками поражения легких, ассоциированного с вейпингом и электронными сигаретами (ПЛАВЭС-синдрома), могут стать приступообразный кашель, одышка, кровохарканье, а также повышение температуры тела, рассказала пульмонолог, кардиолог, терапевт, физиотерапевт Клиники Екатерининская, кандидат медицинских наук Ирина Сорочинская. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

«Эти симптомы могут проявиться и при длительном использовании вейпов, и при единичных случаях их употребления, особенно у подростков. При появлении данных жалоб необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — предупредила Сорочинская.

По словам специалиста, диагноз ПЛАВЭС-синдрома устанавливают при выявлении тяжелого неинфекционного поражения легких после исключения других возможных причин у пациентов, использовавших вейпы за три месяца до развития заболевания.

«То есть даже редкое использование вейпов может привести к тяжелому поражению легких, требующему в 30 процентах случаев проведения искусственной вентиляции легких и оставляющему после себя необратимые изменения легочной ткани», — добавила Сорочинская.

Ранее профессор Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал о 16-летнем подростке, у которого из-за курения вейпов повредилось 90 процентов легких. По его словам, внутренний орган будто бы залили жиром или маслом. При этом врач подчеркнул, что отказ от вейпов не всегда останавливает патологический процесс.

В России уже не первый год обсуждают полный запрет на продажу вейпов. В августе депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал «Ленте.ру», что механизм для этой меры уже создан — в июне регионам разрешили самостоятельно ограничивать распространение такой продукции. Парламентарий привел данные Минздрава, согласно которым почти 90 процентов употребляющих вейпы — несовершеннолетние, а 44,7 процента подростков 16–17 лет уже пристрастились к ним. При этом лишь 20 процентам подростков отказали в продаже.

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