Названы признаки необратимых последствий курения вейпов

Первыми признаками поражения легких, ассоциированного с вейпингом и электронными сигаретами (ПЛАВЭС-синдрома), могут стать приступообразный кашель, одышка, кровохарканье, а также повышение температуры тела, рассказала пульмонолог, кардиолог, терапевт, физиотерапевт Клиники Екатерининская, кандидат медицинских наук Ирина Сорочинская. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».«Эти симптомы могут проявиться и при длительном использовании вейпов, и при единичных случаях их употребления, особенно у подростков. При появлении данных жалоб необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — предупредила Сорочинская.По словам специалиста, диагноз ПЛАВЭС-синдрома устанавливают при выявлении тяжелого неинфекционного поражения легких после исключения других возможных причин у пациентов, использовавших вейпы за три месяца до развития заболевания.«То есть даже редкое использование вейпов может привести к тяжелому поражению легких, требующему в 30 процентах случаев проведения искусственной вентиляции легких и оставляющему после себя необратимые изменения легочной ткани», — добавила Сорочинская.Ранее профессор Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал о 16-летнем подростке, у которого из-за курения вейпов повредилось 90 процентов легких. По его словам, внутренний орган будто бы залили жиром или маслом. При этом врач подчеркнул, что отказ от вейпов не всегда останавливает патологический процесс.В России уже не первый год обсуждают полный запрет на продажу вейпов. В августе депутат Госдумы Александр Толмачев рассказал «Ленте.ру», что механизм для этой меры уже создан — в июне регионам разрешили самостоятельно ограничивать распространение такой продукции. Парламентарий привел данные Минздрава, согласно которым почти 90 процентов употребляющих вейпы — несовершеннолетние, а 44,7 процента подростков 16–17 лет уже пристрастились к ним. При этом лишь 20 процентам подростков отказали в продаже.

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