Врач Дианова: очистить сосуды маслом, как советует доктор Шишонин, невозможно
По ее словам, сосуды «чистят» статины, физическая активность и контроль давления, а не механическое проталкивание жира по ЖКТ.
«А пить масло натощак неэффективно и опасно по нескольким причинам. Во-первых, из-за высокой калорийности: 50 граммов продукта дают около 450 ккал чистой энергии. Если добавить их поверх обычного рациона без урезания других приемов пищи, это неизбежно приведет к набору веса. Во-вторых, резкий вброс большого объема жира стимулирует мощнейшее сокращение желчного пузыря. У людей с уже имеющимися камнями, которые могут годами никак себя не проявлять, такой прием почти гарантированно вызовет приступ острой желчной колики и панкреатит. В-третьих, жиры лучше всего усваиваются в присутствии других компонентов пищи. Масло, выпитое само по себе, может вызвать тошноту и слабительный эффект. Разумная норма потребления составляет 1–2 столовые ложки (15–30 мл) в день», — объяснила диетолог.
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