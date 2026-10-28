Врач Дианова: очистить сосуды маслом, как советует доктор Шишонин, невозможно

В интернете вновь набирают популярность рекомендации доктора Шишонина. Например, в интервью Надежде Стрелец Шишонин советует очищать сосуды от токсинов, выпивая натощак ложку масла. Однако исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», что такая концепция не имеет ничего общего с реальностью.По ее словам, сосуды «чистят» статины, физическая активность и контроль давления, а не механическое проталкивание жира по ЖКТ.«А пить масло натощак неэффективно и опасно по нескольким причинам. Во-первых, из-за высокой калорийности: 50 граммов продукта дают около 450 ккал чистой энергии. Если добавить их поверх обычного рациона без урезания других приемов пищи, это неизбежно приведет к набору веса. Во-вторых, резкий вброс большого объема жира стимулирует мощнейшее сокращение желчного пузыря. У людей с уже имеющимися камнями, которые могут годами никак себя не проявлять, такой прием почти гарантированно вызовет приступ острой желчной колики и панкреатит. В-третьих, жиры лучше всего усваиваются в присутствии других компонентов пищи. Масло, выпитое само по себе, может вызвать тошноту и слабительный эффект. Разумная норма потребления составляет 1–2 столовые ложки (15–30 мл) в день», — объяснила диетолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки