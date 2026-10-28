Мужчинам назвали нормальную продолжительность полового акта

Нормальная продолжительность полового акта зависит от возраста мужчины. Об этом рассказала эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва изданию Metro.

По словам специалистки, дольше всего секс длится у мужчин в возрасте от 25 до 34 лет — 18,29 минуты. В группе от 18 до 24 лет показатель составляет 16,14 минуты, от 35 до 44 лет — 17,4 минуты, а от 45 до 54 лет — около 14 минут. После 55 лет средняя продолжительность сокращается: до 11,3 минуты в возрасте от 55 до 64 лет и до 8,15 минуты после 65 лет.

Мулиндва подчеркнула, что единой нормы для всех не существует, а качество секса не определяется его продолжительностью. «В любом возрасте важнее всего общение, техника и удовольствие, а не секундомер», — отметила эксперт. По ее словам, на сексуальную жизнь также влияют стресс, состояние здоровья, прием лекарств и особенности возбуждения.

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