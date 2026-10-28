Психолог Крашкина: любимая музыка иногда действительно уменьшает боль

Музыка не выключает болевой сигнал, как обезболивающий препарат, но способна изменить то, как мозг воспринимает происходящее, тем самым снижая субъективное ощущение боли, объяснила «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Боль — это не просто сигнал от поврежденного участка тела. В ее формировании участвуют внимание, эмоции, ожидание, тревога и предыдущий опыт. Поэтому два человека с похожим повреждением могут воспринимать боль совершенно по-разному. Когда человек сильно сосредоточен на неприятном ощущении, мозг получает постоянное напоминание о нем. Музыка может переключать часть внимания на другие стимулы: ритм, мелодию, слова, воспоминания. Особенно хорошо это работает с произведениями, которые человеку действительно нравятся», — объясняет специалист.

При этом, по словам психолога, универсального «лечебного жанра» не существует.

«Для одного человека расслабляющей окажется классическая музыка, для другого — рок, джаз, электронная композиция или старая песня из подросткового возраста. Значение имеет не мнение окружающих о произведении, а реакция конкретного человека. Если музыка вызывает неприятные воспоминания, раздражает или слишком сильно стимулирует, никакого обезболивающего эффекта от нее ждать не стоит. Поэтому в медицинской практике принцип «включим что-нибудь спокойное» не всегда работает. Лучше учитывать индивидуальные предпочтения», — заметила специалист.

Хроническая боль часто существует в сложной связке с тревогой, нарушением сна, снижением активности и постоянным ожиданием ухудшения. Поэтому лечение может включать не только препараты и процедуры, но и работу с психологическими механизмами восприятия боли. Однако если боль сильная, новая или нарастающая, не стоит лечить ее музыкой, нужно обратиться к врачу.

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