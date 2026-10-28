С помощью этой диеты вы будете омолаживать свой организм каждый день - нутрициолог
Если вы хотите надолго оставаться здоровым и независимым, вам следует регулярно заниматься спортом. В конечном счете, физическая активность способствует поддержанию и функционированию мышечной структуры. Этот факт неопровержим – даже если некоторые люди, которые не любят физические упражнения, не хотят этого признавать.
"Согласно новому исследованию, снижение потребления калорий также может оказать существенное влияние на наши мышцы и наше самочувствие", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.
Как ограничение калорий влияет на мышцы
В своем исследовании ученые рассмотрели последствия сокращения общего ежедневного потребления калорий на четверть в течение двух лет при сохранении нормальной диеты.
В исследовании приняли участие 90 субъектов. Им было в среднем 38 лет, они были здоровы и имели нормальный вес. 57 из них попросили снизить потребление калорий, а остальным 33 — нет — они входили в контрольную группу. Поскольку участники исследования не смогли обеспечить предусмотренное и, по-видимому, слишком высокое снижение в 25 процентов, в конечном итоге оно было снижено до двенадцати процентов.
В разбивке к рекомендуемой суточной потребности в калориях это соответствует примерно 288 килокалориям для мужчин (дневная потребность 2400 ккал) и 228 килокалориям для женщин (дневная потребность 1900 ккал).
Снижение потребления калорий улучшает обновление клеток и выработку энергии
В начале исследования, а также через двенадцать и 24 месяца ученые взяли образцы тканей мышцы бедра и выделили из них РНК.
"Они обнаружили изменения в физиологических и молекулярных процессах людей, которые снизили потребление калорий. Они показали изменения в экспрессии генов – то есть биосинтезе РНК и белков из генетической информации. Например, сокращение калорий улучшило функцию митохондрий — клеточных компонентов, производящих энергию. Он также оптимизировал биогенез, то есть создание и развитие биологических структур. Кроме того, снижение калорий привело к активизации процессов обновления клеток".
Испытуемые потеряли вес и имели более низкое кровяное давление
Но как именно проявились эти изменения в результате корректировки потребления калорий? Фактически, испытуемые потеряли около десятой части своего веса в течение первых двенадцати месяцев. На второй год похудания не было.
Помимо потери жировой ткани, немного уменьшилась и мышечная масса – хотя мышечная сила не изменилась.
"Это доказывает, что сокращение калорий улучшает здоровье мышц. Это также уменьшило хроническое воспаление и снизило факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и артериального давления, не оказывая негативного влияния на качество жизни".
Даже «умеренно интенсивное снижение калорий» может помочь
В результате учёные пришли к выводу, что «даже умеренно интенсивное снижение калорий» может оказать большой эффект на мышцы.
Ограничение калорий, поддерживаемое у людей в течение двух лет, оказывает положительное влияние на скелетные мышцы. Сокращение калорий может способствовать здоровью мышц у людей.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий