Диетолог Поляков объяснил, чем опасны немытые фрукты
— Вполне возможно, что если разрезать данный продукт без мытья, то грязь и частицы пыли могут попасть внутрь. Это может спровоцировать кишечные инфекции, пищевое отравление и так далее, — перечислил врач.
Помимо этого, от плохо очищенных фруктов человек может заразиться сальмонеллезом, дизентерией, кишечной инфекцией, ротавирусом, норовирусом и другими инфекциями, передает Aif.ru.
Многие помнят правило «пяти секунд»: если быстро поднять упавшую еду, ничего страшного не произойдет. Но так ли это на самом деле? Ответ «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога сети «Клиника Фомина» Натальи Савельевой.
Осенью иммунитету человека особенно нужна поддержка. Перемена погоды, холод и слякоть могут ослабить организм, а кроме того, растет количество вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Что есть и пить в осеннюю пору, чтобы поддержать иммунитет, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Андрея Бобровского.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий