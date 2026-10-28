Диетолог Поляков объяснил, чем опасны немытые фрукты

После долгой перевозки на фруктах может скапливаться большое количество пыли и грязи. Без тщательной обработки дома они могут попасть на мякоть через разрез, предупредил диетолог Антон Поляков.— Вполне возможно, что если разрезать данный продукт без мытья, то грязь и частицы пыли могут попасть внутрь. Это может спровоцировать кишечные инфекции, пищевое отравление и так далее, — перечислил врач.Помимо этого, от плохо очищенных фруктов человек может заразиться сальмонеллезом, дизентерией, кишечной инфекцией, ротавирусом, норовирусом и другими инфекциями, передает Aif.ru.Многие помнят правило «пяти секунд»: если быстро поднять упавшую еду, ничего страшного не произойдет. Но так ли это на самом деле? Ответ «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога сети «Клиника Фомина» Натальи Савельевой.Осенью иммунитету человека особенно нужна поддержка. Перемена погоды, холод и слякоть могут ослабить организм, а кроме того, растет количество вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Что есть и пить в осеннюю пору, чтобы поддержать иммунитет, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Андрея Бобровского.

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