Профессор Охлопков: причина развития псориаза — генетическая предрасположенность

Точная причина развития псориаза давно установлена, это — генетическая предрасположенность, как рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории, ректор Института высшего и дополнительного профессионального образования Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Виталий Охлопков.«Причина псориаза — генетическая предрасположенность. Однако не существует одного конкретного гена, ответственного за это заболевание. Вместо этого речь идет о комбинации различных генов или аллелей. Это похоже на то, как звезды на небе выстраиваются в определенную конфигурацию. Когда определенные гены взаимодействуют друг с другом, возникает псориаз. По мировой статистике, у 75% людей, страдающих псориазом, есть родственники с этим заболеванием. Это могут быть родители, братья и сестры, дяди и тети, бабушки и дедушки и так далее. Оставшиеся 25% утверждают, что в их семье никто не болел псориазом, или они просто не смогли это выяснить», — объяснил Охлопков.Эту теорию также подтверждает и то, что не все нации сталкиваются с этой болезнью. Так, у некоторых коренных народов — например, у масаев Танзании, народа ами на Тайване и отдельных коренных групп Южной Америки, а также у жителей Восточной Азии в среднем псориаз встречается реже, чем в Европе.

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