Врач посоветовал некоторым людям полностью отказаться от свеклы

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, кому следует полностью исключить свеклу из рациона. Об опасности этого продукта при некоторых проблемах со здоровьем он поговорил с «Лентой.ру».Врач отметил, что свекла действительно полезный продукт, но людям с некоторыми заболеваниями рекомендуется отказаться от нее. Все дело в том, что в этом овоще содержатся оксалаты, которые при склонности к мочекаменной болезни могут привести к образованию камней в почках. «Свекла нежелательна при частых оксалатных камнях, тяжелых заболеваниях почек, а иногда и при подагре — в этих случаях ее лучше убрать или резко ограничить по назначению врача», — посоветовал Белоусов.Кроме того, в свекле содержится много природных сахаров, поэтому при диабете ее количество в меню стоит ограничить, предупредил врач. Также, по его словам, с осторожностью этот продукт стоит употреблять людям с выраженной гипотонией, потому что он может снижать артериальное давление еще сильнее.В заключение Белоусов добавил, что свекольный сок, особенно в чистом виде, может раздражать ЖКТ и вызывать тошноту, изжогу или послабление стула, поэтому от его употребления лучше отказаться людям с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника или со склонностью к диарее и метеоризму.

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