Пластиковые чайные пакетики могут загрязнить чай тысячами частиц микропластика

Ученые из Университета Реджепа Тайипа Эрдогана протестировали 14 марок пакетированного и 14 марок рассыпного чая, включая черный и зеленый чай, приобретенные в супермаркетах Турции. Результаты исследования были опубликованы в журнале npj Science of Food.Из 14 марок чая в пакетиках только четыре имели пластиковые пакеты из полиамида, разновидности нейлона, в то время как остальные 10 были сделаны из бумаги или целлюлозы. Чай в пакетиках погружали в свежекипяченую воду на три минуты, а затем подсчитывали количество частиц.В пластиковых чайных пакетиках содержалось от 555 до 2498 частиц на чашку. Для сравнения, в рассыпном чае содержалось всего около 0,3–2,4 частиц на чашку, которые, вероятно, попадают туда из окружающей среды, сельского хозяйства и заводского оборудования.Это вызывает некоторое беспокойство, поскольку появляется все больше доказательств того, что микропластик не так безвреден, как считалось ранее. Лабораторные исследования показали, что он может вызывать воспаление и подвергать организм воздействию реактивных радикалов, а также бисфенола-А и фталатов.И неудивительно, что обнаруживаемые уровни БФА и фталатов были выявлены во всех образцах чая в пластиковых пакетах, протестированных исследователями. В одном из брендов – название которого в статье не разглашается – был зафиксирован необычный скачок содержания фталата ББП, который, по мнению исследователей, попал туда из-за клея, используемого для запечатывания пакета.Бисфенол А и фталаты — это искусственно созданные химические вещества, которые часто добавляют в пластиковые изделия для повышения их гибкости, прозрачности, прочности и долговечности. Их называют «повсюду встречающимися химическими веществами», потому что их можно найти, ну, повсюду в окружающей среде, включая тела самых разных диких животных и людей.Всё больше данных свидетельствует о том, что эти вредные химические вещества могут оказывать серьёзное воздействие на здоровье животных, особенно на эндокринную систему — совокупность желез, вырабатывающих гормоны, регулирующие обмен веществ, половую функцию, размножение, сон, настроение и многое другое.Хорошая новость в том, что уровни БФА находились в пределах безопасных норм. Согласно нормам, установленным Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов, одна чашка чая содержала от 4,5 до 21,7 процента от суточной нормы БФА, что, по словам авторов, заслуживает внимания, особенно для детей, беременных женщин и тех, кто много пьет чая.Предыдущие исследования показали, что масштабы загрязнения микропластиком от чайных пакетиков намного, намного выше. В одной из статей, опубликованной в 2019 году, предполагалось, что синтетические чайные пакетики могут загрязнить чашку миллиардами микро- и наночастиц пластика.Новое исследование выявило гораздо меньшее количество частиц — от сотен до нескольких тысяч на чашку, — но, вероятно, эта цифра занижена. Исследовательская группа использовала метод, не позволяющий обнаружить нанопластик, и идентифицировала как пластик только частицы размером более 100 микрометров, поэтому реальное число может быть намного выше заявленной цифры.

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