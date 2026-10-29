Врач Сурская: около 20% пациентов, перенесших инсульт, погибают в течение месяца
«Например, Оксфордское исследование (Oxfordshire Community Stroke Project) показало, что в течение 30 дней после первого инсульта умирает 19% пациентов. В других регионах цифры варьируют от 10,3% до 22%, но 20% — это общепринятый ориентир для многих стран. Статистика по инвалидизации после инсульта очень вариабильна. И зависит как от страны, так и от методологии проведения исследования. В России через год после инсульта инвалидами становятся от 66% до 75% выживших. В международных исследованиях показатель "смерть или инвалидность" через месяц (включая умерших) составлял чуть более половины всех пациентов, а через год — 53%», — объяснила врач.
Причем, риск смерти значительно растет с каждым годом жизни.
«Наличие диабета, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий или перенесенного ранее инсульта тоже значимо ухудшает прогноз. Также с большей вероятностью летального исхода связаны высокий уровень сахара в крови и повышенное артериальное давление при госпитализации. А госпитализация пациента в специализированное сосудистое отделение, раннее начало лечения и реабилитации снижают риск смерти», — заметила Сурская.
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