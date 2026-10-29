Ожирение у молодых взрослых связано с ранним началом рака

Ожирение в возрасте от двадцати до тридцати лет может повысить риск развития рака в раннем возрасте. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.Группа исследователей под руководством Чжэ-Сын Юна из Католического университета Кореи в Сеуле в течение примерно десяти лет наблюдала за более чем 6 миллионами взрослых в возрасте от 20 до 39 лет. Все участники исследования были здоровы на момент начала эксперимента.Среди участников с нормальным весом у 1,8% в течение 10 лет развился рак.Среди людей с ожирением этот показатель вырос до 2,2%. А при более тяжелых формах ожирения он подскочил до 2,6%. Жир на животе также имел значение. Исследователи обнаружили, что у людей с избытком жира в области живота в целом наблюдался самый высокий уровень заболеваемости раком.Согласно результатам исследования, наиболее сильная взаимосвязь была выявлена у рака щитовидной железы, эндометрия и яичников.Однако исследователи не обнаружили значимой связи с раком молочной железы.Данное исследование не может доказать причинно-следственную связь, и авторы признали наличие ограничений, в том числе отсутствие подробных данных о курении.Тем не менее, они отметили, что полученные результаты подчеркивают важность контроля веса в раннем взрослом возрасте.Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, снижает ли преднамеренное снижение веса риск развития рака.

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