Раскрыты наиболее распространенные причины детского храпа
«Самая частая причина детского храпа — это увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в норме защищают от инфекций, но при гипертрофии сужают просвет глотки и мешают свободному дыханию ребенка», — рассказала Красношеева.
Довольно распространенными причинами возникновения храпа у детей врач назвала аллергический ринит и заложенность носа. Она отметила, что сезонные аллергии, круглогодичный аллергический насморк или обычная простуда вызывают отек слизистой и затрудняют носовое дыхание.
К другим причинам храпа у детей Красношеева отнесла искривление носовой перегородки, узкое небо, неправильный прикус или лишний вес у ребенка.
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