Стало известно, в каком возрасте чаще настигает инсульт

Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов рассказал, в каком возрасте в России у людей чаще происходит инсульт.

«Средний возраст пациентов с инсультом в нашей стране составляет около 68 лет, с некоторой тенденцией к повышению, что свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения», – сказал он РИА Новости.

Невролог отметил, что предотвратить инсульт можно отказом от алкоголя, курения. Полезна умеренная физическая нагрузка и регулярный контроль артериального давления.

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