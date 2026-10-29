Стало известно, в каком возрасте чаще настигает инсульт
«Средний возраст пациентов с инсультом в нашей стране составляет около 68 лет, с некоторой тенденцией к повышению, что свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения», – сказал он РИА Новости.
Невролог отметил, что предотвратить инсульт можно отказом от алкоголя, курения. Полезна умеренная физическая нагрузка и регулярный контроль артериального давления.
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