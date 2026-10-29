Врач предупредил о смертельно опасном «синдроме витрины»

Сердечно-сосудистый хирург Скандинавского Центра Здоровья, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Францевич объяснил, почему может возникать боль в икрах во время прогулки, которую также называют «синдромом витрины».Францевич предупредил: чаще всего боль в икрах и, как следствие, хромота спровоцированы атеросклерозом — отложением холестериновых бляшек на стенках сосудов. В покое мышцам ног хватает кровоснабжения даже через суженную артерию. При ходьбе же, как отметил хирург, им нужно больше кислорода, сосуд не успевает его доставить, и в икре появляются боль, жжение или тяжесть.«Такая боль приходит на одной и той же дистанции и стихает, если постоять пару минут. В этом случае нужно как можно скорее проверить артерии, поскольку без лечения путь без боли будет становиться все короче», — посоветовал он.Врач добавил, что из-за закупорки артерий на их стенках могут образоваться аневризмы — расширения стенки, которые могут внезапно разорваться. Кроме того, по его словам, атеросклероз редко развивается на одном сосуде, поэтому после инфаркта или инсульта всегда необходимо проверить и артерии ног. Францевич добавил, что в группе риска находятся курильщики, люди старше 60 лет, а также люди с диабетом, гипертонией и высоким уровнем холестерина.

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