Доктор Малышева посоветовала употреблять продукты с селеном для защиты от рака

Елена Малышева: продукты, содержащие селен, улучшают защиту организма от рака.Профессор Малышева напомнила россиянам, что селен входит в число основных противораковых микроэлементов. Доктор медицинских наук посоветовала употребят в пищу продукты с селеном для более надежной защиты организма от рака.«Бразильский орех, свиные почки и тунец – это три продукта - рекордсмена по содержанию селена», - проинформировала доктор Малышева.Она уточнила, что всего один бразильский орех, который человек съедает за день, может дать организму суточную дозу селена.«Можно употреблять по 20–50 граммов почек или тунца соответственно, чтобы восстановить потребность организма в селене», - добавила эксперт.Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, дополнительно рассказал, что содержание селена в организма обратным образом коррелирует с подверженности раку. При низком уровне этого микроэлемента риск пострадать от развития онкозаболевания увеличивается на 35 процентов.

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