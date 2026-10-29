Минздрав расширит онкопомощь и добавит вакцину «Онкорна» в госгарантии
Проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи разработан на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
По данным ведомства, объёмы помощи по онкологии вырастут для круглосуточного стационара в рамках территориальных программ ОМС на 5,0% и для федеральных учреждений на 2,4%. Для дневного стационара — на 10,0% и 18,3% соответственно.
«Нормативы финансовых затрат пересчитаны с учётом индексации», — говорится в сообщении.
В программу также предлагается включить лекарственную противоопухолевую терапию метастатического рака толстой кишки с применением мРНК-вакцины «Онкорна» и TIL-терапию.
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