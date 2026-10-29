Диетолог Динуллина: для усвоения кальция важен нормальный уровень витамина D

Диетолог Наталья Динуллина рассказала, как избежать дефицита кальция в организме.Кальций является одним из важных микроэлементов получаемых организмом. Полноценное усвоение кальция имеет большое значение для сохранения здоровых и крепких костей, зубов, мышц и волос. С возрастом эта значимость лишь усиливается, поскольку для людей (особенно для женщин) повышается риск развития остеопороза – патологического состояния костной ткани, становящейся слабой и подверженной разрушению.Тем, кто принимает добавки с микроэлементом, диетолог Динуллина посоветовала помнить: для усвоения кальция важен нормальный уровень витамина D. По этой причине пожилым людям для лучше защиты от перелома шейки бедра рекомендуется проверяться на содержание этого витамина в своем организме.«Попасть в костную ткань кальцию помогает витамин D. Лидерами по его содержанию являются рыба, икра, сливочное масло, сыр, сметана, яйца. Возможен и прием аптечных препаратов, но предварительно стоит сдать анализ на содержание витамина D в крови», - поделилась эксперт.Динуллина добавила, что для профилактики возрастных проблем с суставами, переломов и остеопороза организм должен получать, помимо кальция, фосфор и магний – причем в надлежащей пропорции.«Одной из условий – поддержание баланса кальция, фосфора, магния в соотношении 1:1:0,5», - констатировала специалист.Какие продукты содержат кальций, магний и фосфор? Среди источников кальция эксперт считает лучшими продукты на основе молока, а также рыбу.Магний можно получать из сухофруктов, орехов, семян, молока, рыбы, яиц.Фосфор – из субпродуктов, мяса, рыбы, яиц, молока, хлеба.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки