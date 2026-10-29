Врач опровергла популярное заблуждение о нормальной температуре тела

Температура тела здорового человека не обязательно должна составлять 36,6 градуса. Это популярное заблуждение опровергла врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.Павлова отметила, что нормальная температура тела может быть выше 37 градусов или ниже 36. Оба варианта, по ее словам, объясняются индивидуальными особенностями человека. Например, у женщин температура в среднем на 0,1-0,5 градуса выше, чем у мужчин. Кроме того, она колеблется в зависимости от менструального цикла: поднимается после овуляции и снижается перед менструацией.Врач подчеркнула, что если отклонение от привычного 36,6 градуса не сопровождается другими симптомами, то это, скорее всего, вариант нормы. При этом она предупредила, что стойкое снижение температуры тела иногда связано с нарушениями работы щитовидной железы, анемией и другими состояниями. Если температура заметно снизилась по сравнению с привычной или неоднократно опускается ниже 35 градусов, врач рекомендовала обратиться за медицинской помощью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки