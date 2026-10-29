Врач перечислила симптомы аллергии на пылевых клещей
«Аллергия на пылевых клещей провоцирует заложенность носа, чихание, зуд в области носа и глаз, покраснение глаз, отёчность век, слезоточивость, кашель — из-за стекания большого количества слизи по задней стенке глотки, першение в горле, свистящее дыхание», — говорит врач.
Аллергия на пылевых клещей может поспособствовать развитию астмы — особенно у детей и людей с наследственной предрасположенностью. А у тех, кто уже болеет астмой или атопическим дерматитом, клещи домашней пыли — частый триггер обострений, они могут привести даже к бронхоспазму.
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