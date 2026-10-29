Названа опасность хронического недостатка сна
«Первая уязвимая мишень — сердечно-сосудистая система. В норме во время ночного отдыха артериальное давление естественным образом снижается. При дефиците сна возникают нарушения механизма снижения артериального давления, а риск гипертонии, инфарктов и инсультов у "малоспящих" возрастает почти на 50 процентов», — сказала Суша.
По словам врача, не меньше страдает и метаболизм. Недостаток отдыха нарушает гормональный баланс: уровень грелина (гормона голода) растет, а лептина (гормона сытости) падает. Это провоцирует тягу к быстрым углеводам, что приводит к набору лишнего веса и снижению чувствительности тканей к инсулину. Ночные перекусы и чрезмерное употребление высокоуглеводной пищи повышают риски развития диабета второго типа.
«Неврологические последствия недосыпа не менее масштабны. Именно в период глубокого сна активируется глимфатическая система — "дренаж" мозга, который вымывает нейротоксины, включая бета-амилоиды. Если эти белки накапливаются в тканях, то это многократно повышает риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, истощение нервной системы ведет к клинической депрессии и тревожным расстройствам», — пояснила Суша.
Сон — это базовая биологическая потребность. Игнорирование сигналов организма работает как медленный разрушитель здоровья. Сомнолог рекомендовала не маскировать усталость кофеином, а выстраивать грамотную гигиену сна.
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