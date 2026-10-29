Кардиолог Баруш: остановка сердца может произойти при увеличении физических нагрузок

Независимо от возраста внезапная остановка сердца может произойти на фоне повышенных физических нагрузок, сообщила кардиолог Лили Баруш.Кардиолог Баруш стала одним из медицинских экспертов журнала Men's Health, обсудивших в нем тему неожиданной остановки сердца. Специалистка отметила, что подвергнуться таком нарушению могут люди любого возраста, но статистически чаще оно возникает у мужчин после 40-ка.«Внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом образе жизни, но в группе повышенного риска находятся мужчины старше 40 лет».Что касается случаев остановки сердца в молодом возрасте, они обычно обуславливаются наследственными, врожденными сердечными аномалиями. Обнаружить эти пороки не всегда бывает возможно даже при обследовании. Человек может быть молод, казаться крепким и полным сил, и не знать об имеющихся у него проблемах с сердцем. Его внезапная остановка может оказаться первым признаком этих нарушений.Кардиолог Баруш обратила внимание на то, что остановка сердца может произойти при увеличении физических нагрузок.«При внезапной остановке сердца человек моментально теряет сознание, нередко это происходит во время физических нагрузок».По мнению кардиолога, нагрузки или спорт как таковые не могут быть непосредственной причиной приступа. Но если организм ослаблен в силу каких-то факторов, они могут усилить подверженность такому событию.«На это могут влиять и другие процессы в организме, комбинация всех факторов – обезвоживания, электролитного дисбаланса, всплеска кортизола или адреналина», - дополнила специалистка.

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