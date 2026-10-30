Кардиолог назвал два спровоцировавших сердечный приступ у пациента продукта

Кардиолог Аурелио Рохас назвал два продукта, которые спровоцировали сердечный приступ у его пациента. Об этом пишет издание Deia.Как рассказал Рохас, к нему обратился мужчина, который старался следить за здоровьем, но, несмотря на это, у него все равно случился инфаркт. По мнению доктора, виновниками сердечного приступа стали пончики и сок, которыми пациент почти каждый день завтракал перед школой еще в детстве.«Употребление сахара и лишние килограммы, которые в детстве кажутся такими милыми, навсегда разрушают наш метаболизм и сердце», — подчеркнул специалист. В связи с этим он призвал родителей давать детям цельные фрукты и воду вместо сока и смузи. Кроме того, важно сократить в их рационе печенье, сухие завтраки и выпечку, а также чистый сахар. «Это наш враг. Чем меньше, тем лучше», — добавил Рохас.

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