Россиянкам назвали прививки, которые стоит сделать до беременности

Женщинам, которые планируют беременность, врачи рекомендуют заранее привиться от кори, краснухи, гепатита B и гриппа. Это поможет защитить будущего ребенка и избежать тяжелых осложнений во время вынашивания, сообщили эксперты, опрошенные ТАСС.«Я бы назвала корь, краснуху, грипп — однозначно нужно привиться еще до беременности. Краснуха особенно важна из-за риска врожденной патологии у плода: если женщина заболевает краснухой во время беременности, то в большинстве случаев беременность приходится прерывать. Поэтому привейтесь заранее, чтобы этого риска не было», — сказала главный инфекционист Новосибирской области, главный врач Городской клинической инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова.Помимо этого, по ее словам, важно сделать прививку от гепатита В и убедиться в наличии иммунитета к кори — это позволит передать ребенку защитные антитела, и он будет защищен в первый год жизни.Заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова отметила, что во время самой беременности делать прививки нежелательно, за исключением вакцины от гриппа.«Беременные с гриппом и последующими тяжелыми пневмониями — это то, с чем приходится сталкиваться и что приходится потом долго лечить. Поэтому вакцинация от гриппа у беременных в определенный период допустима и рекомендуется, особенно если беременность приходится на эпидемический сезон», — сказала она.Оба эксперта подчеркнули, что после рождения ребенка важно соблюдать национальный календарь прививок без отклонений. Начинать нужно с вакцинации от гепатита B и БЦЖ — прививки от туберкулеза, которую делают в роддоме.«Мы сейчас имеем вспышки туберкулеза именно потому, что родители не прививают детей. А страдают от этого не только их дети, но и все, кто с ними контактировал», — отметила Позднякова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки