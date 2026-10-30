Россиянам назвали три запретных действия в туалете

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков призвал не совершать три действия при посещении туалета, поскольку они могут привести к проблемам со здоровьем. О запретном поведении в уборной он рассказал россиянам в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).Во-первых, по словам Приказчикова, в туалете не стоит использовать телефон для просмотра видеороликов или решения каких-либо задач. В противном случае человек задержится там на долгое время, а это чревато возникновением проблем с тазовым дном и анусом.Во-вторых, специалист призвал во время дефекации не тужиться до возникновения темноты в глазах. Если человек не может справить нужду, то необходимо встать с унитаза, походить, поесть и попробовать снова.Еще одной распространенной ошибкой врач назвал ипользование туалетной бумаги вместо воды. «Как правильно какать? Заходим в туалет, ставим подставку под ноги, садимся, чтобы колени были выше бедер, немножко натуживаемся, (…) сидим максимум три минуты, встаем, подмываемся и уходим», — добавил Приказчиков.

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