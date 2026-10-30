Врач Разнатовский: у 20% россиян с псориазом развивается псориатический артрит

В России у 20% больных псориазом затем сталкиваются с осложнением в виде артрита, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный дерматовенеролог Санкт-Петербурга доктор медицинских наук, профессор Константин Разнатовский.«В России в 2025 году показатель распространенности псориаза составил 243,7 на 100 тыс. населения. По официальным статистическим данным, более 360 тыс. человек страдают псориазом в Российской Федерации, и примерно у 20 % больных развивается псориатический артрит», — рассказал врач.При псориазе иммунная система работает неправильно: она начинает атаковать собственные ткани. Ключевую роль в этом процессе играют провоспалительные цитокины, они запускают и поддерживают хроническое воспаление, которое затрагивает не только кожу, но и суставы, а также места прикрепления сухожилий.«Псориаз — это системное иммуноассоциированное заболевание мультифакториальной природы с доминирующим значением в развитии генетических факторов. Оно характеризуется ускоренной пролиферацией эпидермоцитов и нарушением их дифференцировки, иммунными реакциями в дерме и синовиальных оболочках, а также частыми патологическими изменениями опорно-двигательного аппарата», — объяснил врач.По словам доктора, в мировой дерматологической практике первичная медицинская помощь больным псориазом оказывается врачами общей практики, и попасть к дерматологу очень не просто.«Только в нашей стране пациент может сразу обратиться к дерматологу и получить достойное лечение, обратившись в кожно-венерологический диспансер. Поэтому статистика страдает, а больных с псориазом гораздо больше: по расчетным данным, это около 3 миллионов человек во всем мире», — заметил доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки