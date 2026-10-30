Для женщин разработали специальные рекомендации по здоровью сердца

Для женщин разработали единые рекомендации по защите сердечно-сосудистого здоровья. Об этом рассказали врачи-кардиологи Николь Вайнберг, Садия Хан и Дженнифер Хейт изданию Women's Health.Врачи отметили, что впервые эксперты четырех крупных медицинских организаций договорились о новом подходе к профилактике болезней сердца у женщин. «Этого ждали очень долго», — подчеркивает Вайнберг. Она рассказала, в новых рекомендациях жизнь женщины разделили на четыре этапа: переход к первой менструации, период регулярных менструальных циклов, перименопаузу и постменопаузу. На каждом из них меняются факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачам важно учитывать возрастные особенности при профилактике и выборе лечения.Хайт рассказала, что в частности, обильные или нерегулярные менструации могут указывать на повышенный риск заболеваний сердца, а в перименопаузе ранними сигналами могут стать изменения уровня холестерина и обмена веществ. Отдельное внимание уделяется беременности: осложнения, включая преэклампсию, гестационный диабет и преждевременные роды, могут свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.Хан добавила, что новые рекомендации помогут улучшить заботу о женском здоровье. По ее словам, сейчас медицинская помощь кардиологов, гинекологов и других специалистов оторвана друг от друга. «Мы все говорим на разных языках и на разных уровнях оказания медицинской помощи, но все это взаимосвязано», — заключила Хан.

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