Врач назвала самый информативный анализ и призвала сдавать его один раз в год

Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова посоветовала раз в год сдавать общий анализ крови, чтобы иметь представление о состоянии здоровья, и назвала его самым информативным. О том, какие нарушения в работе организма он помогает выявить, врач рассказала в беседе с изданием UfaTime.ru.По словам Налимовой, общий анализ крови позволяет оценить уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Эритроциты и гемоглобин отвечают за перенос кислорода, поэтому их снижение может указывать на анемию. Отклонения в количестве лейкоцитов иногда связаны с инфекциями и воспалением, а изменения уровня тромбоцитов могут влиять на свертываемость крови.«Это самый доступный и информативный пункт любого чек-апа: результат готов быстро, а стоит он недорого», — отметила Налимова.При этом врач подчеркнула, что нормальный результат общего анализа крови не исключает всех проблем со здоровьем. Например, запасы железа могут быть истощены даже при нормальном уровне гемоглобина. Если человека постоянно беспокоят усталость, бледность, синяки после легких ударов или длительное небольшое повышение температуры, стоит обратиться к врачу. Он решит, нужны ли дополнительные исследования, например, анализ на ферритин, витамин B12 или оценка функции щитовидной железы.

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