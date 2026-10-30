Россиян предупредили о самых опасных народных методах снятия зубной боли

Народные методы снятия зубной боли могут серьезно навредить здоровью, предупредила стоматолог Юлия Селютина. Самые опасные из них она назвала в своем Telegram-канале.Селютина призвала не прикладывать к щеке горячую соль в мешочке или грелку, а также не лежать на горячей батарее. Это может обернуться возникновением гигантского отека или флюсаи, следовательно, визитом в челюстно-лицевую хирургию, подчеркнула она. Она также добавила, что опасным может быть прикладывание таблетки аспирина прямо к больному зубу: человек рискует получить химический ожог десны. В некоторых случаях даже может дойти до некроза тканей, написала доктор.Еще один народный метод, от которого предостерегла специалистка, — использование кусочка несоленого сала. «Сало не обладает свойствами анестетика, но будет отличной едой для бактерий, которые уже разрушают ваш зуб», — объяснила она. Кроме того, зубная боль не пройдет, если привязать к запястью чеснок, а вот ожог кожи на руке точно появится. В заключение Селютина порекомендовала отказаться от употребления горстей обезболивающих препаратов, поскольку инфекция внутри зуба продолжит распространяться, даже если боль пройдет.

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