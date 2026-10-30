Это деменция или менопауза? Врач рассказала, как отличить симптомы
Менопауза — это естественный этап жизни, который обычно поражает женщин и людей с маткой в возрасте от 45 до 55 лет.
Это происходит, когда уровень гормонов в организме снижается до точки, когда менструации прекращаются. Однако это также может произойти в результате некоторых операций, таких как гистерэктомия, а также по генетическим причинам или из-за лечения рака.
Хотя некоторые симптомы менопаузы хорошо известны, в том числе ужасные приливы жара, другие менее известны.
Некоторые признаки менопаузы могут быть похожи на признаки деменции.
«Для некоторых женщин, переживающих менопаузу или перименопаузу – время, предшествующее менопаузе, когда уровень гормонов начинает колебаться, а затем падать – может быть сложно различить, являются ли симптомы являются результатом гормональных изменений или признаком деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
«Мозговой туман» — название чувства снижения умственной остроты — может показаться похожим на некоторые проблемы с памятью, с которыми сталкиваются люди с деменцией.
«Затуманенность мозга, вызванная гормональными изменениями, является очень распространенным симптомом менопаузы. Женщины также могут испытывать проблемы с концентрацией, подбором слов, памятью, многозадачностью и плохим настроением, включая тревогу. Эти симптомы могут влиять на все аспекты повседневной жизни и дома: некоторым людям приходится брать отпуск из-за симптомов; другие сокращают свои часы или даже решают уйти в отставку из-за влияния на их работу».
Как отличить их друг от друга
Деменция чаще встречается среди людей старше 65 лет. Если у кого-то в возрасте до 65 лет деменция, это называется деменцией с молодым началом.
Деменция обычно вызывает и другие заметные симптомы, прежде чем проблемы с памятью.
«Хотя люди, живущие с молодой деменцией, также могут испытывать эти симптомы, потеря памяти обычно не является первым симптомом», — сказала она.
С большей вероятностью произойдут изменения в зрении, пространственном восприятии и языковые проблемы. Члены семьи, друзья и коллеги по работе могут заметить эти изменения первыми, часто раньше самого человека.
Это часть процесса старения, и она не должна беспокоить женщин тем, что они являются признаками деменции.
Наиболее тревожными признаками деменции являются потеря памяти, влияющая на повседневную деятельность, неспособность запомнить время и место, оставление чего-либо и нахождение его в необычных местах, трудности с запоминанием слов при устной или письменной речи, изменения настроения, ведущие к стрессу, когда выход в незнакомые обстоятельства и постепенный отказ от общественной деятельности.
Эти проблемы иногда могут вызывать беспокойство среди женщин, которые могут беспокоиться о том, что у них проявляются ранние признаки деменции, состояния, характеризующегося потерей памяти, спутанностью сознания и трудностями в речи и понимании.
«Потеря памяти, возникающая во время менопаузы, часто сопровождает совокупность других симптомов менопаузы, таких как приливы, ночная потливость, перепады настроения, беспокойство, проблемы с мочеиспусканием, сухость влагалища, общий дискомфорт, головные боли, усталость и изменения менструального цикла».
Жюль рекомендовал обратиться за медицинской помощью, если вы не уверены в своих симптомах.
Может быть сложно определить, вызваны ли симптомы перименопаузой/менопаузой, ранней деменцией или тем и другим, поэтому важно обратиться к врачу общей практики, если у вас есть проблемы.
«Они смогут исключить другие заболевания, имеющие схожие симптомы, или направить вас на дальнейшее обследование».
Другие симптомы перименопаузы и менопаузы включают:
Изменения менструации
Приливы
Трудности со сном
Учащенное сердцебиение
Головные боли и мигрени, которые сильнее, чем обычно.
Мышечные боли и боли в суставах
Изменение формы тела и увеличение веса.
Изменения кожи, включая сухость и зуд кожи.
Снижение полового влечения
Сухость и боль влагалища, зуд или дискомфорт во время секса
Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП).
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий