Названы тревожные признаки начинающейся деменции

Психиатр Руслан Исаев назвал тревожные признаки начинающейся деменции. Первые симптомы заболевания он перечислил в беседе с «Известиями».По словам Исаева, одним из признаков начинающейся деменции может быть то, что человек начинает путать слова и забывать какие-то названия или события. При этом нередко человек будет пытаться скрыть забывчивость от близких.«Человек может уходить от ответа, переводить разговор на другую тему. Например, он не помнит, что делал накануне, что ел на завтрак, но старается этого не показывать», — привел пример врач.При этом доктор отметил, что такая особенность не всегда говорит о развитии деменции. Психиатр объяснил: если пожилой человек и в молодости регулярно путал слова и названия, то, скорее всего, он в порядке. Если же он всегда был организованным, но вдруг начал забывать о важных событиях, это повод для беспокойства, заключил Исаев.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки