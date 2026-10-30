Онколог назвал неочевидные симптомы рака груди

Врач-онколог, хирург Сурендер Кумара Дабаса рассказал, что уплотнение в груди — это не единственный признак рака молочной железы. Неочевидные симптомы заболевания он назвал в беседе с The Times of India.Специалист отметил, что иногда злокачественные образования в груди невозможно заметить без специального оборудования. Однако заболевание может проявляться другими симптомами. Так, по словам врача, насторожить должны внезапное изменение размера или формы груди, втяжение кожи, появление покраснения, припухлости или участков, напоминающих апельсиновую корку.Также признаками рака могут быть внезапное втягивание соска, стойкое шелушение или сыпь вокруг него и необычные выделения, особенно кровянистые. Еще одним возможным признаком онколог назвал отек в области подмышки или ключицы, даже если уплотнения в самой груди нет.Врач подчеркнул, что все перечисленные изменения необязательно указывают на онкологическое заболевание. Однако при их появлении важно обратиться к врачу и пройти обследование.

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