Названы помогающие снизить давление супы

Некоторые супы за счет содержания в них определенных продуктов помогают нормализовать давление. Об этом рассказала диетолог Кейтлин Бил изданию Health.Одним из подходящих вариантов специалистка назвала чечевичный суп. По ее словам, одна чашка вареной чечевицы содержит около 16 граммов клетчатки и 731 миллиграммов калия. Клетчатка помогает контролировать давление, а калий способствует расслаблению кровеносных сосудов и выведению избытка натрия. Полезными вариантами также считаются супы из черной фасоли и колотого гороха, которые содержат клетчатку, калий и магний, участвующий в регуляции давления.Еще одним вариантом Бил назвала итальянский овощной суп минестроне с томатами, фасолью и другими овощами. По ее словам, это блюдо соответствует принципам диеты DASH, которая помогает снизить артериальное давление. Кроме того, томатный суп содержит калий и ликопинТакже диетолог посоветовала включить в рацион куриный суп с картофелем, овощами, бобовыми или цельнозерновыми крупами. Она добавила, что при приготовлении любого супа важно следить за количеством добавляемой соли, так как ее избыток повышает давление и может перечеркнуть предполагаемую пользу.

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