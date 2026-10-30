Названы помогающие снизить давление супы
Одним из подходящих вариантов специалистка назвала чечевичный суп. По ее словам, одна чашка вареной чечевицы содержит около 16 граммов клетчатки и 731 миллиграммов калия. Клетчатка помогает контролировать давление, а калий способствует расслаблению кровеносных сосудов и выведению избытка натрия. Полезными вариантами также считаются супы из черной фасоли и колотого гороха, которые содержат клетчатку, калий и магний, участвующий в регуляции давления.
Еще одним вариантом Бил назвала итальянский овощной суп минестроне с томатами, фасолью и другими овощами. По ее словам, это блюдо соответствует принципам диеты DASH, которая помогает снизить артериальное давление. Кроме того, томатный суп содержит калий и ликопин
.
Также диетолог посоветовала включить в рацион куриный суп с картофелем, овощами, бобовыми или цельнозерновыми крупами. Она добавила, что при приготовлении любого супа важно следить за количеством добавляемой соли, так как ее избыток повышает давление и может перечеркнуть предполагаемую пользу.
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